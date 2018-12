Erster Wechsel ist fix: Hoffenheims Kevin Akpoguma verstärkt Hannover 96 

Der erste Neuzugang ist da! Am letzten Sonntag des Jahres und noch vor Öffnung des Transferfensters steht fest: Der 23-jährige Kevin Akpoguma kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die nierdersächsische Landeshauptstadt, wie der Verein am Sonntagmorgen verkündete.

Teamarbeit: So startete Hannover 96 in die Rückrundenvorbereitung. ©

Alte Bekannte: Anton, Muslija und Bebou

Läuft alles glatt, dürfte er am 2. Januar auf die Mannschaft treffen, in der es einige bekannte Gesichter gibt. In Düsseldorf spielte er bereits mit Ihlas Bebou zusammen, Waldemar Anton kennt er aus der U21-Nationalmannschaft und Florent Muslija aus Karlsruhe. Damit dürfte sich Akpoguma gut in die Youngster-Gruppe einfügen können. saz