Erster Winterneuzugang: RB Leipzig verpflichtet Mittelfeldspieler Tyler Adams

Anzeige

Leipzig. Im Grunde war es schon bekannt, nun hat RB Leipzig Vollzug gemeldet. Tyler Adams wechselt zum 1. Januar 2019 von den New York Red Bulls an die Pleiße. Wie der Bundesligist am Sonntagabend unmittelbar im Anschluss an den 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach mitteilte, erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2023. Adams, der bereits neun A-Länderspiele für die USA absolviert hat, wird bei den Rasenballern die Nummer 14 tragen.

🆕🖋 Welcome, Tyler Adams! 🆕🖋 Welcome, Tyler Adams! 👏🤗 Winter-Neuzugang für die Roten Bullen! Der 19-jährige 🇺🇸 US-Amerikaner wechselt in der anstehenden Transferperiode zum 01. Januar 2019 zu #RBLeipzig und unterschreibt einen Vertrag bis 2⃣0⃣2⃣3⃣.. #WelcomeTyler #Adams Gepostet von RB Leipzig am Sonntag, 2. Dezember 2018

„Wir haben die Entwicklung von Tyler Adams schon über einen längeren Zeitraum intensiv verfolgt. Er war in dieser Saison bei den New York Red Bulls mit seinen erst 19 Jahren ein absoluter Leistungsträger und ist darüber hinaus auch schon seit November 2017 US-Nationalspieler", kommentierte RB-Coach Ralf Rangnick die Verpflichtung. "Wir sind überzeugt davon, dass Tyler in der Lage ist, uns im zentralen Mittelfeld sofort zu verstärken. Wir freuen uns sehr, dass er zu uns wechselt und sind sicher, dass er in der Bundesliga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird.“

Beim jungen US-Amerikaner ist die Vorfreude auf seine Zeit in der Messestadt groß. "Der Wechsel ist für mich ein toller Schritt ist, um mich weiter zu verbessern", so der Mittelfeldspieler. "Für mich ist es die Chance, mich auf Top-Niveau zu beweisen und mich mit Freunden und Landsleuten wie Christian Pulisic von Dortmund und Weston McKennie von Schalke messen zu können. Ich freue mich auf die großartige Atmosphäre in den deutschen Stadien sowie die vielen neuen Erfahrungen, die ich nun in Europa sammeln kann.“