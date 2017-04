Erstes 0:0 - Unzufriedener RB-Coach Hasenhüttl spricht sich für neue Regeln aus

Ralph Hasenhüttls Siegstatistik wird ausgerechnet von seinem Ex-Verein zunichte gemacht. Doch der Einzug in die Champions League ist nur verschoben. Ob in Berlin oder Leipzig – die Partys sind vorbereitet.

Leipzig. In den Kurven des Stadions standen die Kanonen bereit, unter dem Dach der Red-Bull-Arena lagen Säcke voller Konfetti. Doch die Feier mit den eigenen Fans blieb zunächst aus. Dabei hätte ein Tor gegen den Abstiegskandidaten aus Ingolstadt gereicht. Diego Demme, der am Samstag zum zweiten Mal die Kapitänsbinde trug, sagte: „Wir nehmen jetzt den einen Punkt mit und wollen es dann nächste Woche in Berlin entscheiden. Wir haben insgesamt noch drei Spiele und es liegt in unserer Hand. Das ist das Gute.“

0:0 gegen den FC Ingolstadt, vor allem Trainer Ralph Hasenhüttl wirkte nach der ersten torlosen Partie seiner Mannschaft in der Bundesliga genervt und unzufrieden. Das hatte gleich mehrere Gründe. Der Erste: Nach Hin- und Rückspiel war der 49-Jährige in dieser Saison noch gegen kein Team sieglos geblieben. Nun trat das Szenario ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Ingolstadt ein.

Rache an Hasenhüttl

Dabei wurde Hasenhüttl quasi mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. „Es ist vielleicht die Rache dafür, dass ich früher auch versucht habe, auf diese Art und Weise mein Fell so teuer wie möglich zu verkaufen. Ich war selbst einmal Trainer einer kleinen Mannschaft und weiß, dass man gegen einen besseren Gegner versucht, mit allen Mitteln den Rhythmus zu brechen. Ich habe aber schon damals nach solchen Spielen keine Befriedigung empfunden“, sagte der RB-Coach.

Besonders genervt waren die Leipziger Mannschaft und die mehr als 40.000 Fans von den vielen Spielunterbrechungen. „Sie haben wieder alles gemacht, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Der Schiri hat es auch nicht für nötig gehalten, dass er mal eingreift und vielleicht wegen Zeitspiel den Tormann oder irgendeinen anderen Spieler bestraft“, ärgerte sich RB-Verteidiger Stefan Ilsanker. Nach der Partie wurde das Gespann der Unparteiischen von den Zuschauern mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet.

Um solche Szenarien künftig zu vermeiden, regte RB-Coach Hasenhüttl eine Regeländerung an, die im Verein bereits intern diskutiert wurde: „Die einzige Möglichkeit wäre, dass ein Spieler, der auf dem Platz behandelt wird, danach fünf Minuten zuschauen muss. Dann bist du wenigstens in Überzahl. Wer weiß, ob dann noch so viele Spieler liegen bleiben.“ Beim Handball gibt es seit dieser Saison eine ähnliche Regel. Dort darf ein Spieler erst nach drei Angriffen seiner Mannschaft wieder zurückkehren, wenn er vorher verletzt auf dem Parkett behandelt wurde.

10.000 RB-Fans in Berlin – Party vor Bayern-Spiel

Gäste Coach Maik Walpurgis musste sich nach dem Auftritt im Abstiegskampf fast schon rechtfertigten: „Wir können wesentlich besser spielen als wir das heute getan haben. Den Punkt haben wir uns aber nicht komplett ermauert. Dass das bei uns nicht immer schön aussah und nicht jedem gefällt, dafür habe ich vollstes Verständnis. Wir haben aber den 31. Spieltag und wir brauchten einen Punkt. Es gab nicht viele Mannschaften, die hier gepunktet haben." Insgesamt 29 Fouls, neun Gelbe Karten und ein Platzverweis für Ingolstadt: Trotz vieler Nebenschauplätze bei der Bundesligapartie am Samstag wäre das eine, entscheidende Leipziger Tor für die Champions League drin gewesen. „Wir haben viele Chancen gehabt, doch man muss den Ball auch ins Netz machen“, sagte der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg, dessen Team 15 Schüsse auf den gegnerischen Kasten abgab.

Den zweiten Matchball können die Leipziger nun am kommenden Samstag bei Hertha BSC verwandeln. Es ist zwar kein Heimspiel, aber die Leipziger Fans wollen einen neuen Auswärtsrekord aufstellen. 7500 Tickets sind schon in Händen der RB-Fans – 10.000 sollen es werden. Eine Party gibt es auf jeden Fall vor dem letzten Heimspiel am 13. Mai gegen Meister Bayern München. Ab 12.30 Uhr lädt der Verein auf die Festwiese vorm Stadion zur „Europareifen Feier“.

