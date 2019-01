So lief die erste Trainingseinheit von Hannover 96 unter Thomas Doll (mit Videos!)

Thomas Dolls erste Einheit als neuer Trainer vom abstiegsbedrohten Bundesligaklub Hannover 96 ist vorbei. Am Montagnachmittag bat der frühere Hamburg-Coach zu einer einstündigen Trainingseinheit. Besonders auffällig: Doll redete sehr viel und gab zahlreiche Anweisungen. "Kleine Schritte, Tempo machen", schallte es immer wieder über die Mehrkampfanlage. Thomas Doll weiß, was er will. Mit akribischer Arbeit will er Hannover 96 vor dem drohenden Abstieg bewahren.

Nach der Trainingseinheit gab es einen intensiven Austausch des Trainerteams. In einer gestenreichen Unterhaltung wurde die erste Einheit besprochen.