Erstes WM-Spektakel: Ronaldo trifft bei Portugal-Remis gegen Spanien drei Mal

Cristiano Ronaldo hat WM-Favorit Spanien nur zwei Tage nach dem Chaos um Ex-Coach Julen Lopetegui einen weiteren Tiefschlag versetzt. Mit einem Zauberfreistoß und seinem dritten Tor des Abends rettete der Superstar Portugal im ersten hochklassigen Spiel der WM in Russland am Freitagabend noch ein 3:3 (1:2) gegen den Weltmeister von 2010. Bis zum Ausgleich in der 88. Minute hatte die Selección eine imposante Reaktion gezeigt.