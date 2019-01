Erstmals mit neuem Trainer: BSG Chemie startet Rückrundenvorbereitung

Leipzig. Der Neue nahm zunächst die Zuschauerrolle ein, zumindest weitestgehend. Die BSG Chemie Leipzig ist am Montagabend in die Rückrundenvorbereitung gestartet. Frisch dabei: Miroslav Jagatic, den der Club am Morgen als neuen Trainer vorgestellt hatte. Bevor es für die Kicker des Oberligisten auf den Platz ging, hielt der 42-Jährige eine rund vierminütige Ansprache. Gemeinsam mit seinem Assistenten Christian Sobottka schickte er das Team dann auf eine 30-minütige Laufrunde. In dieser Zeit beantwortete er Fragen der Medienvertreter und sagte: „Mich beeindrucken in Leutzsch vor allem die Fans und die Kulisse.“ Dies habe ihm die Entscheidung für Chemie leichter gemacht. Und dies könne in engen Spielen den Ausschlag geben.

Neuer BSG-Coach Jagatic geht Mission Aufstieg an

Jagatic ist in der Berlin weit bekannter als in hiesigen Gefilden. Zuletzt, bis April 2018, trainierte er den Regionalligisten VSG Altglienicke. Bei einer SPORTBUZZER-Umfrage am Montag antworteten mehr als 50 Prozent der Teilnehmer auf die Frage, ob sie mit der Personalentscheidung der Leutzscher zufrieden seien mit "Wer ist das?". So sehr der Besitzer der Trainer-A-Lizenz in Leipzig ein unbeschriebenes Blatt ist, so weit ist Jagatic in der Hauptstadt rumgekommen, wo er etliche Teams coachte (neben Altglienicke auch Tasmania, Empor …) und auch für etliche selbst spielte (Lichtenberg 47, Croatia, Tennis Borussia …). Ab Anfang 2016 betreute er anderthalb Jahre lang als Co-Trainer die Nationalmannschaft von Myanmar.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Trainingsauftakt! Mit Neu-Trainer Miroslav Jagatic startet die BSG Chemie in das neue Spieljahr 2019. ©

Nach SPORTBUZZER-Informationen war Jagatic einer von zuletzt fünf heißen Kandidaten auf den Trainerposten in Leutzsch – diese kamen auch aus Leipzig und der Region. Entscheidend war für die Chemie-Verantwortlichen wohl, dass der 42-Jährige für diesen Job besonders gebrannt hat. Dennoch wird der BSG-Coach zunächst nicht in die Messestadt ziehen. Er werde erst einmal pendeln. "Aber definitiv werde ich den Schritt gehen, dass ich dann in Leipzig vor Ort bin. Ich will auch Veränderungen antreiben und da muss ich einfach vor Ort sein. Meine Familie weiß ja auch Bescheid – ich bin sowieso fußballverrückt – das passt schon. Ich will hier mit dem Trainerteam und der Mannschaft auch Erfolg haben, und das geht aus der Ferne nicht, da muss ich voll dabei sein."