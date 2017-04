Gegentor in letzter Sekunde: 96 nur Remis bei Erzgebirge Aue

Nach dem Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig galt es für Hannover 96 im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue den nächsten Schritt in Richtung Erstliga-Rückkehr machen. Und zumindest der Start gelang: Bereits in der 3. Minute stand es 1:0 für die "Roten": Nach einer Freistoßflanke von Edgar Prib köpfte Waldemar Anton den Ball mit Wucht in die Maschen.

Nach dem Führungstreffer der Hannoveraner waren allerdings eher die Erzgebirgler am Drücker. In der 11. Minute gab es nach einem Sané-Fehler eine Doppelchance für Aue, doch Keeper Tschauner hielt die 96-Führung fest. Darüber hinaus forderte das Tedesco-Team gleich zweimal Elfmeter. Doch die Pfeife von Schiri Cortus blieb still – richtige Entscheidung.

In der 35 : Minute passierte es dann aber: Pascal Köpke überwand – hervorragend von Clemens Fandrich in Szene gesetzt – den eventuell ein wenig voreilig aus dem Tor kommenden Tschauner zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Nach einer guten Stunde dann wieder die "Roten": Nach wunderschönem Zuspiel des für Maier eingewechselten Iver Fossum bringt Niclas Füllkrug den Ball vor das Aue-Tor, wo der freistehende Martin Harnik zur erneuten 96-Führung verwertet. 2:1!

Im Anschluss verpasste es das Breitenreiter-Team allerdings, trotz nun deutlicher Feldüberlegenheit das vorentscheidende dritte Tor zu markieren. In der Nachspielzeit sorgte Dimitrij Nazarov mit einem satten Schuss aus etwa 17 Metern für den späten 2:2-Ausgleich für die Erzgebirgler.