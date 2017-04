Es geht nur noch um das Wann: RB Leipzig blickt Spiel gegen Ingolstadt optimistisch entgegen

Anzeige

Leipzig. RB Leipzig zieht trotz des unbefriedigenden 1:1 wichtige Lehren aus der Bundesliga-Partie beim FC Schalke 04. Trainer Ralph Hasenhüttl erklärte am Montag, dass man solche Spiele unbedingt benötige. „Es wird uns in Zukunft sicher nicht noch einmal passieren, dass wir in so einem Stadion so sorglos aus der Kabine kommen. Solche Erfahrungen muss man machen und schon deshalb war es wichtig“, sagte der Österreicher nach dem Vormittagstraining, das nur die Ersatzspieler auf dem Platz absolvierten. Die auf Schalke eingesetzten Akteure lockerten die Muskulatur im Fitnessraum.

In Bezug auf die direkte Champions-League-Qualifikation sieht Hasenhüttl weiter alle Karten bei seinem Team, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky live) auf den FC Ingolstadt trifft. „Es ist schon sensationell, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison sechs Punkte vor Dortmund sind. Das haben wir uns hart erarbeitet. Jetzt gilt es, in den letzten vier Spielen noch einmal alles rauszuholen und dann schauen wir mal, wann wir es schaffen“, bemerkte der Trainer des Tabellen-Zweiten.

Seinen früheren Verein Ingolstadt bezeichnete Hasenhüttl als sehr unangenehmen Gegner. „Wir haben das Hinspiel verloren, deshalb wissen wir, wie schwer das wird. Wir haben in jedem Fall etwas gutzumachen. Wir haben es aber in den vergangenen Wochen geschafft, unsere Aufgaben zu erledigen, also werden wir das auch am nächsten Wochenende tun“, sagte Hasenhüttl.

