Es hagelt Fünfen! So habt ihr die 96-Profis nach der Pleite in Hoffenheim bewertet

Esser, immer wieder Esser

Das war auch Michael Esser zu verdanken. Erneut war der Schlussmann der Roten einer der wenigen Spieler von Thomas Doll, die Bundesliga-Niveau in Sinsheim zeigten. Das habt auch Ihr so gesehen - und Esser mit Abstand am besten bewertet. Wie schon so oft in dieser Spielzeit.

Und sonst? Sehen die Zeugnisse für die Roten erschreckend schlecht aus. Die Leistung der Mannschaft war aus eurer Sicht mangelhaft bis teilweise sogar ungenügend. Mit solchen Auftritten in der Fremde wird es eng mit der Mission Klassenerhalt.