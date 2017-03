Es hagelt Fünfen und Sechsen: Die "Roten in Noten" gegen den Karlsruher SC

Noah Joel Sarenren Bazee: Rieb sich in Duellen mit dem KSCer Dennis Kempe auf. Konnte seine Schnelligkeit kaum einmal ausspielen und blieb bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute blass. Note: 5

Kenan Karaman: War als Anspielstation in der Offensive eine Fehlbesetzung, weil er viel zu oft und zu lange abtauchte und sich kaum einmal durchsetzen konnte. Torgefahr? Gleich null. Note: 5,5

Waldemar Anton: Schwankte genau wie sein Nebenmann Florian Hübner in der Abwehrzentrale unsicher durch das ganze Spiel. Note: 5

