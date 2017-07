Eskalation: Väter prügeln sich bei E-Jugend-Spiel!

Es sollte ein besonderes Erlebnis für die über 600 Kinder im oberbayrischen Schwabhausen werden - doch ein E-Jugend-Turnier endete am Sonntagnachmittag im Chaos. Beim Spiel um den fünften Platz zwischen den Vereinen SV Petershausen und TSV Indersdorf ist der Streit zwischen Vätern eskaliert. Es kam zu einer handfesten Prügelei vor den Augen der erst acht bis zehn Jahre jungen Kinder.

Auslöser der Handgreiflichkeiten war das Siebenmeterschießen, das nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit den Sieger küren sollte. Schon während des Duells vom Punkt soll der Schiedsrichter nach Aussage von Sven Rössner, Jugendleiter vom TSV Indersdorf, in der tz einen lautstarken Spielervater des SV Petershausen ermahnt haben, die Kinder nicht zu stören. Es kam sogar dazu, dass der letzte Strafstoß, der eigentlich verschossen wurde, nochmal wiederholt werden musste. Beim zweiten Mal traf der Indersdorfer Schütze und sorgte für den Sieg - und bei dem Spielervater des Gegners brannten die Sicherungen durch! Er ging auf die Eltern des Siegerteams los. "Sie haben sich auf dem Rasen gewälzt und geprügelt", sagte Rössner.

Vater droht Platzverweis und Anzeige

Dann die unglaubliche Szene: Zuschauer und Betreuer wollten die Streithähne trennen - als auch der Schiedsrichter eingreifen wollte, biss ihm der aggressive Spielervater der Petershausener in die Hand. Der Schiedsrichter musste per Krankenwagen in eine Klinik gefahren werden. Die weiteren Beteiligten erlitten nur Kratzer im Gesicht. Die Polizei ermittelt.