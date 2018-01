ESPN berichtet: Zlatan Ibrahimovic zu LA Galaxy?

Nach dem Karriereende von Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo und Kaka ist der US-Profiliga aktuell ein wenig der Star-Appeal. Zwar hat Bastian Schweinsteiger seinen Vertrag bei Chicago Fire gerade verlängert, doch derzeit ist der Weltmeister der einzige ganz große Name in den Vereinigten Staaten. Der Transfer von Zlatan Ibrahimovic könnte das ändern. Ein Wechsel sei "so weit fortgeschritten wie noch nie zuvor", hat eine Quelle berichtet.

29 Tore für Manchester United

Wie will LA den Transfer stemmen? Laut ESPN nicht zuletzt mit der Hilfe externer Sponsoren, um das Gehalt des Schweden zu stemmen, der in seiner Karriere schon für AC Mailand, den FC Barcelona, Inter Mailand, Paris Saint-Germain und Ajax Amsterdam spielte und seit 2016 in Diensten von United steht. Für die Engländer schoss er in 53 Spielen 29 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.