Der Deutsche Olympische Sportbund will den eSport nicht in Gänze unter sein Dach nehmen. Das ist ein Ergebnis der Beratungen einer 25-köpfigen Arbeitsgruppe, das der DOSB am Montag veröffentlichte. Der Dachverband sieht allerdings in elektronischen Sportartensimulationen, die sich eng am eigentlichen Sport orientieren, „für unsere Vereine und Verbände Potenzial für eine Weiterentwicklung“, sagte die DOSB-Vorsitzende Veronika Rücker.

Der DOSB unterscheidet beim eSport fortan zwischen diesen Sportartensimulationen und dem E-Gaming, zu dem sportferne Spiele wie Counter Strike, League of Legends oder virtuelle Kartenspiele gehören. Rücker sagte dazu: „E-Gaming passt nicht zu dem, was den gemeinwohlorientierten organisierten Sport prägt.“