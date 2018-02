Großes eSport-Turnier: Hannover 96 sucht Fifa 18-Spieler für die Virtuelle Bundesliga

Wie Hannover 96 am Dienstagnachmittag bekannt gab, möchte der Bundesligist zwei Fifa-18-Spieler in 96-Farben zur Virtuellen Bundesliga (VBL) entsenden. Die entsprechenden Qualifikationsturniere sollen bereits am kommenden Wochenende (24. und 25. Februar) und ausschließlich online stattfinden. Der Verein betont jedoch, dass es sich um keinen "Einstieg von 96 in den eSports-Markt" handele - man wolle den den Bereich lediglich kennen lernen.