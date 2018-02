Alle Infos zum eSport-Turnier von Hannover 96: PS4-Startplätze nach 45 Minuten vergeben

Am Mittwoch begann der Ansturm auf die 256 Startplätze (jeweils für PS4 und Xbox) des großen Fifa-Turniers von Hannover 96. Die Playstation-Zocker waren sehr schnell, sodass nach nicht einmal einer Stunde alle Plätze vergeben waren. Xbox-Spieler können sich noch anmelden. Hier gibt´s alle Infos.

Am kommenden Wochenende (24. und 25. Februar) veranstaltet Hannover 96 zwei große Fifa 18 Online-Turniere, in denen sich Konsolenzocker für die „TAG Heuer Virtuelle Bundesliga“ qualifizieren können. Am Samstag duellieren sich die Playstation-4-Gamer ab 19 Uhr, am Sonntag ziehen zur selben Uhrzeit die Xbox-Spieler nach.

PS4-Startplätze nach 45 Minuten weg Am Mittwoch konnten sich Interessenten ab 12 Uhr online für die 256 Teilnehmerplätze pro Konsole anmelden. Bereits nach einer Dreiviertelstunde waren alle Plätze für das Playstation-Turnier am Samstag vergeben. Für das Xbox-Turnier am Sonntag hingegen sind noch 116 freie Startplätze verfügbar (Stand: Donnerstag, 9 Uhr). Für eSport-Fans, die keinen freien Startplatz mehr bekommen haben, gibt es aber noch ein Hintertürchen: den Late-Check-In.

Jeder Spieler, der sich für das Turnier auf der Website des 96-Partners „eSport Event GmbH“ registriert hat, muss zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr für den Wettkampf einchecken. Geschieht dies nicht, verfällt der Startplatz. Die so frei gewordenen Plätze können dann von neuen Teilnehmern via Late-Check-In in Anspruch genommen werden. Dazu gibt es keine Vorregistrierung, das Prinzip lautet: Wer zuerst kommt, zockt zuerst.

Der Ablauf Die Wildcard-Qualifikations-Turniere werden im direkten Knockout-Modus stattfinden, ohne Gruppenphase. Wer verliert, der ist raus. Wer aber acht Siege in Folge abliefert, gewinnt die Wildcard und qualifiziert sich für die am 10. und 11. März stattfindenden Playoffs der „Virtuellen Bundesliga“ in Düsseldorf.

Die Matches und somit der Turnierablauf werden vom 96-Partner „eSport Event GmbH“ organisiert, der übrigens Hannover 96 dazu riet, dieses Qualifikationsturnier online auszutragen. Wer gegen wen antreten muss, sehen die Spieler über die Gruppenchat-App „Discord“, die die Spieler downloaden müssen und welche auch als Turnierbaum fungiert. Die Ergebnisse der einzelnen Partien werden dort in Form eines Fotos gepostet. Gespielt wird übrigens nur mit Hannover 96, was allerdings keinen Unterschied macht, schließlich wird nach den Regeln der „Virtuellen Bundesliga“ gespielt, in welcher Hannover 96 dieselben Spielerwerte vorweisen kann wie der FC Bayern München.

96 will sportlichen Wettkampf Hannover 96 betonte jedoch ausdrücklich, dass diese Turniere um die beiden Wildcards nicht den Startschuss einer 96-eSport-Sparte einleiten würden. Hannover 96 sei zwar nicht abgeneigt, jedoch hieß es von Vereinsseite: „Es ist eine schöne Geste der DFL und TAG Heuer, die Wildcards zur Virtuellen Bundesliga zu stellen. So können wir in den Bereich eSports erst einmal reinschnuppern.“

Die Wildcards stehen den Vereinen zur freien Verfügung. Hannover 96 hätte sich ebenso dafür entscheiden können, zwei professionelle Fifa-eSportler zu engagieren, tat dies jedoch nicht. Stattdessen sollen im (e)sportlichen Wettbewerb die besten Spieler ermittelt werden. (Am liebsten natürlich aus Hannover.) mas​

