eSports: RB Leipzig verpflichtet Meister von Schalke 04

Leipzig. Transferhammer vor dem Bundesligastart: RB Leipzig verpflichtet Cihan Yasarlar vom Kontrahenten Schalke 04 . Das teilte der Verein am Freitag per Twitter mit. Auf die erste Partie am Samstag in Gelsenkirchen (18.30 Uhr) wird sich das allerdings nicht auswirken, denn der gebürtige Berliner ist Computerspielprofi. Der eSportler soll RB Leipzig künftig bei Gaming-Turnieren und -Meisterschaften an der Konsole vertreten. Yasarlar gilt als aktuell bester Spieler der Fußballsimulation „FIFA“ in Deutschland.

Amtierender Deutscher und Europameister

Anders als in Großbritannien, Schweden oder Südkorea ist eSports in Deutschland bislang nicht offiziell als Sportart vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannt, wird aber auch hierzulande immer beliebter. In den größten eSports-Turnieren werden inzwischen siebenstellige Preisgelder ausgeschüttet. Beim höchstdotierten E-Sport-Turnier aller Zeiten in Seattle (USA) gewann am vergangenen Wochenende der 24-jährige Berliner Kuro Salehi Takhasomi mit seinem „Team Liquid“ 9,3 Millionen Euro. Die Partien verfolgen Fans auf der ganzen Welt in der Regel über Video-Streamingportale wie Twitch und Youtube oder live vor Ort in großen Gaming-Arenen.