Esser wieder bester Mann, vorne hagelt es Fünfen: So habt ihr die 96-Profis gegen Leipzig bewertet

Stimmen nach der 96-Pleite: "Müssen schnellstmöglich an den Defiziten arbeiten"

Erschreckend: Hannover 96 im fünften Heimspiel in Folge ohne eigenen Treffer

Esser verhindert (noch) Schlimmeres

Mal wieder war nur auf Michael Esser Verlass - der 96-Keeper, unter Dauerbeschuss, verhinderte schon einen Rückstand nach wenigen Minuten. Drei mal konnten die Leipziger ihn dann aber doch noch überwinden, dennoch hatte Esser mal wieder maßgeblichen Anteil daran, dass 96 nicht noch höher verlor. Das habt auch Ihr so gesehen.

Offensivaktionen am Freitagabend? Fehlanzeige! Keine nennenswerte Torchance erspielte sich 96. Das quittierten auch die 96-Anhänger: In der Kreativabteilung hagelt es Fünfen für die Spieler von Thomas Doll. So habt ihr die 96-Profis bewertet: