Eure Meinung: So viele Punkte holt Hannover 96 noch bis zur Winterpause

Heimsieg für Hannover 96! Am Freitagabend besiegten die Roten den VfL Wolfsburg mit 2:1 und sammelten endlich wieder drei Punkte. Seit Samstag Nachmittag ist klar: Der Dreier war umso wichtiger, denn zwei der drei direkten Konkurrenten im Tabellenkeller haben ebenfalls dreifach gepunktet - Fortuna Düsseldorf fegte Hertha BSC mit 4:1 vom Platz, Stuttgart feierte unter Weinzierl den ersten Dreier in Nürnberg. 96 bleibt durch den Sieg im Niedersachsenduell mit nun neun Punkten auf dem Konto Tabellensechzehnter.

Das trauen 96-Fans der Mannschaft zu

Damit holte das Team von André Breitenreiter schon jetzt so viele Punkte wie knapp 300 User (14 Prozent) es 96 in den restlichen Spielen der Hinrunde überhaupt zugetraut haben. Im Vorfeld des 11. Spieltags wollten wir von Euch wissen: Wie viele Punkte holt 96 noch bis zur Winterpause? Knapp 2000 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis seht Ihr hier.