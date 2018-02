Europa League: Dortmund im Achtelfinale gegen Salzburg, Leipzig gegen St. Petersburg

Roman Bürki : In Mönchengladbach zeigte der oft zu Recht kritisierte Roman Bürki seine mit Abstand beste Leistung, seit er das Torwarttrikot des BVB trägt und rettete Dortmund mit einer fantastischen Leistung den schmeichelhaften Sieg. Ganz anders in Italien, wo der Schweizer den Gastgebern mit einem fatalen Fehlgriff die Führung ermöglichte. In der Schlussphase reagierte er aber mehrmals stark. Die Diskussionen werden trotzdem wieder an Schärfe zunehmen. NOTE 4 © imago

Lukasz Piszczek : Brillant waren die Leistungen von Lukasz Piszczek auf der rechten Abwehrseite zuletzt zwar nicht, dennoch ist der Pole mit seiner Routine für den BVB unverzichtbar. Gegen Bergamo stieß er allerdings knallhart an seine Grenze, hatte gegen Spinazzola seine liebe Not, viel zu viel lief über seine Seite, weil Piszczek keinen Zugriff auf seinen Gegner bekam. NOTE 5 © imago

Sokratis : Wenn Borussia Dortmund mehr resolute Zweikämpfer wie ihren griechischen Abwehrchef Sokratis hätten, wären sie in der Deckung weit weniger verwundbar. Sokratis marschiert voran, auch gegen Bergamo warf er sich in jeden Zweikampf und war deshalb eine positive Erscheinung, auch wenn er sich früh gelb abholte. NOTE 3 © imago

Ömer Toprak : Routine und Nervenstärke waren im Ausweichstadion in Reggio Emilia Pflicht, deshalb rückte Ömer Toprak wieder für den jungen Schweizer Manuel Akanji in die Startformation. Hinten stand der Türke ordentlich, seine Spieleröffnung ist verbesserungsfähig. NOTE 3 © imago

Jeremy Toljan : Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer hat sich nach überstandener Wadenverletzung zwar zurückgemeldet, ist aber noch nicht bereit für 90 Minuten, weshalb Jeremy Toljan erneut auf der linken Abwehrseite ran durfte, obwohl er dort zuletzt regelmäßig geschwächelt hatte. Das tat Toljan auch gegen Bergamo, zu viele Fehlpässe, zu viel Unsicherheit, zu wenig Souveränität, nach 45 Minuten war Schluss. NOTE 5 © imago

Mahmoud Dahoud : Der Ex-Gladbacher fremdelt weiter bei der Borussia aus Dortmund, auch gegen Bergamo fand er nicht zu seiner gewohnten Form. An Mahmoud Dahoud lief das Spiel weitgehend vorbei, im defensiven Mittelfeld schwächelt der BVB weiterhin. NOTE 4 © imago

Nuri Sahin : In der Bundesliga ist Nuri Sahin wegen seines offensichtlichen Tempodefizits nur noch zweite Wahl, auf europäischem Parkett durfte er den gelbgesperrten Julian Weigl vertreten, bemühte sich redlich, schaffte es aber viel zu selten, Struktur ins Dortmunder Spiel zu bringen. NOTE 4 © imago

Mario Götze : Das einstige Wunderkind zeigte in den letzten Wochen klar ansteigende Form, immer wieder fanden seine feinen Pässe die BVB-Stürmer in der gefährlichen Zone. Gegen Bergamo war Mario Götze viel unterwegs, doch die erhofften Geniestreiche blieben aus. NOTE 3 © imago

André Schürrle: Der 27-Jährige war zuletzt der schwarz-gelbe VW-Käfer: Er läuft und läuft und läuft. Je näher die WM rückt, desto besser kommt der Nationalspieler in Form. Auch gegen Bergamo war er ein Aktivposten, so viel Initiative wie von Schürrle hätte man sich auch vom Rest der Mannschaft gewünscht. NOTE 3 © imago

Christian Pulisic : Zuletzt wirkte Christian Pulisic reichlich überspielt, aber weil Marco Reus nach langer Verletzungspause eine Auszeit benötigte, rückte der Amerikaner wieder in die Stammformation, tat sich aber schwer. Spielfreude und Tempo sind abhanden gekommen, Pulisic war erneut weit entfernt von seiner Bestform. Nach einer Stunde wurde Pulisic erlöst. NOTE 4 © imago

Michy Batshuayi : Fünf Tore in vier Spielen, davon zwei spielentscheidende beim Hinspiel gegen Bergamo: Michy Batshuayi hat sich in Dortmund von null auf hundert geschossen, aber es gelang kaum einmal, den Sturmführer in Position zu bringen. Batshuayi hatte in der ersten Hälfte eine gute Möglichkeit, die er vertändelte, sonst war wenig von ihm zu sehen. NOTE 4 © imago

Marco Reus : Der wiedergenesende Nationalspieler kam nach einer Stunde, um dem Spiel eine Wende zu geben, schließlich kann Marco Reus ein Spiel in jeder Sekunde entscheiden. Doch was am Sonntag in Mönchengladbach noch eindrucksvoll gelang, blieb Reus dieses Mal verwehrt, obwohl er sich redlich mühte. NOTE 3 © imago

Marcel Schmelzer : Der Held des Tages! Ihren Kapitän Marcel Schmelzer haben sie schmerzlich vermisst, sein Vertreter Jeremy Toljan konnte ihn links in der Viererkette zu keinem Zeitraum gleichwertig ersetzen. Gegen Bergamo kehrte Schmelzer nach überstandener Wadenverletzung in der zweiten Hälfte zurück in die Dortmunder Stammformation, stabilisierte die Viererkette und erzielte das entscheidende Tor. NOTE 3 © imago