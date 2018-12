Auslosung: Eintracht Frankfurt in Europa League gegen Schachtjor Donezk - Leverkusen gegen Krasnodar

Sechs Spiele, sechs Siege: Eintracht Frankfurt stürmte förmlich durch die Gruppenphase der Europa League und schwang in den Kreis der Mitfavoriten auf. In der Runde der letzten 32 Teams treffen die Hessen nun auf Schchtjor Donezk und wollen ihre Jubeltour auch gegen die Ukrainer fortsetzen. Der zweite im Wettbewerb verbliebene Bundesligist Bayer Leverkusen bekommt es derweil mit dem FK Krasnodar aus Russland zu tun. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon.