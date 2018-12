Info: Dann finden die Sechzehntelfinal-Spiele statt!

So ist der weitere Modus: Wiederholungen von Gruppenduellen sind in der ersten K.o.-Runde ebenso ausgeschlossen wie nationale Begegnungen. Duelle zwischen russischen und ukrainischen Klubs wurden von der UEFA ausgeschlossen. Bei Leverkusen fällt aufgrund dieser Regelungen der FC Zürich als Ex-Gegner raus , dafür könnte Bayer gegen Lazio Rom spielen. Genau anders herum verhält es sich bei Eintracht Frankfurt.

Termine: Die Sechzehntelfinal-Hinspiele werden am 14. Februar ausgetragen. Die Rückspiele finden am 21. Februar statt. Die Achtelfinals folgen am 7. und 14. März, die Viertelfinals am 11. respektive 18. April. Die Halbfinals sind für den 2. Mai sowie den 9. Mai terminiert. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.