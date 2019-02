Eintracht Frankfurt ist das letzte verbliebene deutsche Team in der Europa League und hat sein Namensschild somit als einziger Bundesliga-Klub am Freitag im Lostopf bei der Auslosung zum Achtelfinale in Nyon. Die Hessen hatten sich am frühen Donnerstagabend mit 4:1 gegen Schachtjor Donezk (Hinspiel: 2:2) für das Achtelfinale qualifiziert. Nicht mehr dabei ist Bayer 04 Leverkusen. Nach einem 0:0 in Russland vergab die Werkself am späten Donnerstagabend beim 1:1 in der BayArena das sicher geglaubte Weiterkommen.