Europa League: Auslosung zur Runde der letzten 32 live im TV und Online-Stream schauen

Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen dürfen sich am Montag ab 13 Uhr auf die Europa-League-Auslosung zur Runde der letzten 32 freuen. In Nyon werden die Namen der beiden Europa-League-Gruppensieger im Los-Topf der gesetzten Mannschaften liegen. In diesem Topf befinden sich auch die vier besten Gruppendritten der Champions League. Die Gruppensieger und vier besten Gruppendritten aus der UEFA Champions League treffen auf die zwölf Gruppenzweiten und die anderen vier Gruppendritten aus der UEFA Champions League. Die gesetzten Teams haben im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften, die in der Gruppenphase gegeneinander spielten oder aus dem gleichen Landesverband kommen, können nicht aufeinandertreffen. Damit ist ein deutsch-deutsches Duell mit Frankfurt und Leverkusen, welches es erst am Sonntagabend in der Bundesliga gab (2:1), ausgeschlossen.