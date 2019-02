Europa-League-Achtelfinale: Die Auslosung im Liveticker - Auf wen trifft Eintracht Frankfurt?

Da bei dieser Auslosung alle Klubs in einen Topf geworfen werden, könnte es aber auch zu einem Derby zwischen Arsenal und Chelsea kommen. So sind mehrere Spiele zwischen Teams aus dem selben Land oder auch ehemaligen Gruppengegnern möglich.

Aus der Bundesliga ist nur noch Eintracht Frankfurt dabei

Gruppengegner können sich erneut treffen

Anders ist das zum Beispiel bei Zenit St. Petersburg und Slavia Prag . Die beiden haben sich schon in der Gruppenphase getroffen, ein wiederholtes Spiel gegeneinander wäre jetzt möglich. Auch der FC Sevilla und Krasnodar könnten sich in dieser Europa League erneut begegnen, ebenso wie Dynamo Kiew und Stades Rennes . Natürlich sind all dieses Teams auch potentielle Gegner für die Frankfurter im Achtelfinale.

Die Achtelfinalspiele der Europa League finden am 07. und 14. März 2019 statt. Das Finale gibt es schließlich am 29. Mai 2019 in Baku in Aserbaidschan.