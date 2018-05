Europa-League-Finale im Liveticker: Olympique Marseille gegen Atlético Madrid

Seine Sperre für das Europa-League-Finale stimmt Diego Simeone traurig. Der Coach von Atlético Madrid wird die bedeutsame Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sport1) gegen Olympique Marseille nur von der Tribüne verfolgen. Nach seinem Ausraster im Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal wehrte die UEFA einen Einspruch des 48-Jährigen gegen seine Sperre ab. „Traurigkeit“ fühle er deswegen, sagte der hitzköpfige Argentinier am Dienstag. „Weil ich nicht so nah dran sein kann, wie ich es gerne würde.“

Auf Spektakel an der Seitenlinie werden die 57 000 Zuschauer in Lyon trotzdem nicht verzichten müssen. Denn Simeones Vertreter Germán Burgos hat nicht nur das Format eines Türstehers, sondern musste auch schon mal vor einem tätlichen Angriff auf den Schiedsrichter bewahrt werden. „Wir haben dieselbe Vision vom Fußball. Alles was durch seinen Kopf geht, ist zweifellos auch das, was durch meinen Kopf geht“, sagte Simeone.