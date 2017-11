Europa League im Liveticker: 1. FC Köln empfängt den FC Arsenal

Guardian: "Sánchez beruhigt die Nerven in einer bizarren Nacht. Die Europa League ist im Emirates-Stadion mit einer verwirrenden, nervösen, komplizierten Energie angekommen. Eine einstündige Verzögerung wegen der enormen Anzahl an Kölner Fans und die Atmosphäre, die sie im Stadion schufen, führte dazu, dass sich dieses Spiel deutlich anders anfühlte noch bevor der erste Ball gespielt wurde."

Guardian (Fortsetzung): "Wenger erwartet Untersuchung zu Fan-Problemen. Schätzungsweise 20.000 Fans des deutschen Klubs waren für das erste Europapokal-Spiel seit 25 Jahren in der Stadt. Arsène Wenger erwartet, dass die Uefa die chaotischen Szenen untersucht, die zu einer einstündigen Verspätung von Arsenals Europa-League-Partie gegen Köln geführt hatten. Die Überfüllung rund um das Emirates-Stadion schuf eine komplexe und gefährliche Atmosphäre."

Sun (Fortsetzung): "Kölner Duft. Deutsche Fans haben Tickets für Heimbereiche gekauft. Beide Klubs dürften von der Uefa in die Mangel genommen werden."

The Times: "Sánchez-Tor löst Druck auf dem Rasen. Dem FC Arsenal drohen Ermittlungen der Uefa wegen der alarmierenden Vorfälle mit Gästefans, doch wenigstens den Fußballern bleibt ein bekanntes Tribunal erspart."

The Times (Fortsetzung): "Arsenal-Chaos. 15.000 Köln-Fans stürmen das Emirates-Stadion, liefern sich Auseinandersetzungen mit Ordnern und verzögern den Anstoß."

