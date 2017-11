Europa League im Liveticker: Basaksehir gegen die TSG Hoffenheim

Wir haben sie alle - die besten Doppelgänger der Fußballstars! Klickt Euch durch die Galerie, die Euch garantiert zum Lachen bringen wird! © Getty/dpa

Colin Morgan ist ein britischer Schauspieler und Star der Netflix-Serie "The Fall". Darüber hinaus ist er einem deutschen Trainer wie aus dem Gesicht geschnitten. An wen erinnert er uns? © dpa

Richtig! Die Gesichtszüge ähneln stark denen von Thomas Tuchel, Ex-Trainer von Borussia Dortmund und Mainz 05. Sogar die Ohren gleichen sich. © dpa/Getty

Noch ein Schauspieler: Adam Driver, unter anderem bekannt als Kylo Ren aus der Star-Wars-Franchise oder als Clyde Logan im Kinofilm 'Logan Lucky'. Der 33-jährige US-Amerikaner ist einem spanischen Nationalspieler wie aus dem Gesicht geschnitten. Erkennt Ihr, um wen es sich handelt? © dpa

Arsenal-Profi Hector Bellerin! Der junge Spanier war zunächst mit weniger Haaren noch Teenie-Schwarm und wandelte sich dann immer mehr zu einer Kopie des Star-Wars-Stars. Gefiel ihm der Style? © imago/dpa

Er ist eine Musik-Legende: 50 Cent schob sich mit Alben wie "Get Rich Or Die Tryin'" oder "The Massacre" in den 2000er Jahren in die erste Reihe der Rap-Stars. Sein Lookalike spielte unter anderem für Hannover 96. © dpa

Mame Biram Diouf ist nicht nur Torjäger vom Dienst, sondern "Fiddy" auch richtig ähnlich. Allerdings stammt der eine aus den USA und der andere aus dem Senegal. Diouf spielt mittlerweile in England bei Stoke City. © Getty/dpa

Rod Stewart ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern gleichzeitig Fußballfan. Allerdings nicht von Union Berlin, sondern Celtic Glasgow. Seine Ähnlichkeit zu einem holländischen Trainer ist auffallend. © dpa

Der frühere Bochum-Trainer Gertjan Verbeek wurde sogar schon auf die Ähnlichkeit zu "Rod the Mod" angesprochen. Die coole Antwort: "Ich kann nicht singen wie Rod Stewart." Da können wir leider nicht mitreden. © Getty/dpa

Matt Damon gehört zu den größten Box-Office-Stars überhaupt. Der US-Schauspieler ist bekannt aus den Oceans-Filmen, der Jason-Bourne-Trilogie und "Der Marsianer". Welchem Ex-Nationalspieler sieht er ähnlich? © dpa

Optisch könnten Michael Ballack und Matt Damon als Brüder durchgehen. Tatsächlich ist Damon sechs Jahre älter als seine deutsche "Kopie" - ob Ballack auch schauspielern kann, ist nicht überliefert. © Getty/dpa

James Bond gehört zu den coolsten Figuren der Literatur- und Filmgeschichte. Seit 2006 verkörpert der Engländer Daniel Craig den Agenten ihrer Majestät. Welcher Fußballer sieht aus wie der Schauspieler? © dpa

Dem kroatischen Dauer-Renner Ivica Olic (Hertha BSC, HSV, Wolfsburg, Bayern und 1860) wird eine Ähnlichkeit zu Craig nachgesagt. Wenigstens besuchen beide den gleichen Friseur... © Getty/dpa

Wie schon Damon gehört auch Leonardo DiCaprio zu den größten Hollywood-Stars. Für "The Revenant" gewann der US-Amerikaner, der sich sehr für den Klimaschutz ins Zeug legt, nach langem Warten endlich den Oscar als bester Hauptdarsteller. Außerdem spielte DiCaprio in modernen Klassikern wie "Titanic", "Departed", "Der Große Gatsby" oder "Wolf Of Wall Street". Filmkarriere in allen Ehren, aber wer ist sein deutscher Fußball-Lookalike? © dpa

Viele Fans finden, dass Dortmunds Marcel Schmelzer dem US-Amerikaner ähnlich sieht. Das kann man nachvollziehen. © Getty/dpa

Hugh Laurie, englischer Schauspieler und Musiker, ist vor allem für eine Rolle berühmt geworden: Die des Dr. House in der gleichnamigen US-Serie. Ein Trainer sieht ihm extrem ähnlich. © dpa

Quique Sanches Flores, der in einer langen Karriere bisher Getafe, Valencia, Benfica, Atlético Watford und Espanyol Barcelona trainierte, könnte glatt als der miesepetrige Dr. House durchgehen. © Getty/dpa

Unglaubliche Ähnlichkeit - Kinn und Augen des US-Schauspielers James Van der Beek ("Dawson Creek", "Law & Order") sehen genauso aus wie die eines englischen Profis. Wisst Ihr, wer gemeint ist? © dpa

Klar, das ist Joe Hart! Der Torwart wechselte im Sommer von Manchester City nach London zu West Ham United. © imago/dpa

Die Ähnlichkeit von US-Schauspieler Zac Efron zu einem deutschen Nationalspieler war vor einigen Jahren noch offensichtlicher als heute. Kommt Ihr auf den Namen? © Getty

Kevin Volland sah Efron lange Zeit sehr ähnlich - inzwischen hat der Profi von Bayer Leverkusen (zehn Länderspiele) einen Bart. © Getty/dpa

Sternenflotten-Kapitän Jean-Luc Picard gehört zu den bekanntesten Figuren des Star-Trek-Kosmos. Wir erkennen in ihm auch einen langjährigen Bayern-Star. © dpa

Arjen Robben könnte auch als Kapitän eines Sternenflotten-Schiffs durchgehen - den entschlossenen Blick hat er genau wie Picard-Darsteller Patrick Stewart. Der Mangel an Haarpracht tut sein Übriges. © Getty/dpa

Fast bis aufs letzte Haar gleicht Schauspieler Chris Mason einem ehemaligen Bundesliga-Spieler, der jetzt in England aktiv ist. © dpa

Klar, oder? Das ist Granit Xhaka nochmal! Der Schweizer wechselte 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal. © Getty/dpa

Bruno Mars ist ein US-amerikanischer Musiker, der mit Liedern wie "The Lazy Song" oder "Just The Way You Are" Weltruhm erlangte. Sein Fußball-Lookalike kommt aus Mittelamerika und spielte schonmal in der Bundesliga. © dpa

Der Mexikaner Chicharito hat nicht nur wegen seines sonnigen Gemüts durchaus Ähnlichkeit mit dem Musik-Superstar. Aber an den Haaren muss der frühere Bayer-Star noch arbeiten. © Getty/dpa

Unser persönlicher Lieblingsbeitrag: Handball-Torwart Henning Fritz ist einem berühmten Fußball-Torwart unglaublich ähnlich. Ob sie auch mal die Rollen getauscht haben? © dpa

Wer ist jetzt Henning Fritz und wer Iker Casillas? Ist ja irre! © Getty/dpa

Entertainer Frank Zander ist nicht nur für die Hertha-Hymne bekannt ("Nur nach Hause gehen wir nicht"), sondern seit mehreren Jahrzehnten schon für seine Ähnlichkeit mit einem deutschen Fußballer. © dpa

Gerüchten zufolge nannte sich der "Blonde Engel" Bernd Schuster für seine Sangeskarriere einfach Frank Zander - und niemandem fiel es auf. © dpa

Der deutsche Entertainer Hans Rosenthal, der 1987 an Magenkrebs starb und mit der Sendung "Dalli Dalli" bekannt wurde, hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem deutschen Nationalspieler... © dpa

Mesut Özil sieht Hans Rosenthal zum Verwechseln ähnlich. Vor allem die Augen- und Stirnpartie! © Getty/dpa

Jude Law ist ein englischer Schauspieler, der in den kommenden Jahren die Rolle des Albus Dumbledore in den Filmen "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" übernehmen wird. Vor der Kamera stand er bereits in den Sherlock-Holmes-Verfilmungen und "Aviator". Darüber hinaus sieht er aus wie ein belgischer Abwehrspieler. © dpa

Thomas Vermaelen spielte von 2009 bis 2014 beim FC Arsenal und wurde unter Arsène Wenger sogar Kapitän. Inzwischen spielt er beim FC Barcelona, sitzt aber meist auf der Bank. Von daher ist der ernste Blick durchaus angebracht. © Getty/dpa

Den Namen dieses Schauspielers kennen nur die wenigsten Fans, dafür aber sein Gesicht: Josh Radnor war die Hauptfigur der Sitcom "How I Met Your Mother", die von 2005 bis 2014 von CBS produziert wurde. © dpa

Der mexikanische Torwart Guillermo Ochoa ist Radnor wie aus dem Gesicht geschnitten. Der 32-Jährige steht aktuell bei Standard Lüttich im Tor. Oder ist es Radnor? Der hätte ja jetzt Zeit, "How I Met Your Mother" wurde 2014 nach neun erfolgreichen Jahren eingestellt. © Getty/dpa

Erstmals haben wir eine Dame in unserer Runde: Superstar Cameron Diaz! Welchem Fußballer sie ähnlich sieht, erfahrt Ihr im nächsten Bild. © dpa

Kennt Ihr noch Roman Pavyluchenko? Der Stern des Russen ging bei der EM 2008 auf, später spielte er lange für Tottenham. Er könnte der Bruder von Cameron Diaz sein, oder nicht? © Getty/dpa

Simon Baker wurde in Deutschland als Hauptdarsteller der Serien "The Mentalist" und "The Guardian" bekannt. Ein Fußballer aus Uruguay ist ihm nicht nur wegen der Haare ähnlich. © dpa

Uru-Kapitän Diego Lugano hat auch den verträumten Blick vom australischen Schauspieler. Lugano kickte schon für Fenerbahce, PSG, Malaga und West Bromwich. © Getty/dpa

Orlando Bloom wurde mit Filmen wie "Herr der Ringe" und "Hobbit" (als Legolas) oder "Fluch der Karibik" berühmt. Inzwischen spielt er, so die Legende, beim FC Bayern München. © dpa

Nämlich als Innenverteidiger Mats Hummels! Die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? © Getty/dpa

Nochmal "Fluch der Karibik": Superstar Johnny Depp ist nicht nur ein weltbekannter Schauspieler ("Edward mit den Scherenhänden", "Sweeney Todd") und Musiker, sondern auch eine Stilikone. Dem folgenden Fußballer diente er als explizites Vorbild. © dpa

Daniel Osvaldo war italienischer Nationalspieler und spielte unter anderem für Espanyol, Juventus, Inter Mailand und Southampton. 2016 zog er sich als Fußballer zurück und beendete seine Karriere mit 30 Jahren. Inzwischen forciert er eine Karriere als Fußballer. © Getty/dpa

Andy Garcia wurde bekannt durch Filme wie "Der Pate", "Ocean's Eleven" und "Nacht über Manhattan". © dpa

Dimitar Berbatov hat durchaus auch schauspielerisches Talent, das hat er mehrmals auch abseits des Platzes unter Beweis gestellt. © getty/dpa

Shia LaBeouf wurde bekannt durch Filme wie "I, Robot" und "Disturbia" oder zuletzt als John McEnroe im Sportfilm "Borg/McEnroe" - allerdings ist es kein Tennis-Star, dem er ähnlich sieht, sondern ein Mittelstürmer im Fußball. Wer? © dpa