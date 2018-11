Europa League im Liveticker mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Für Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt geht es um die Ehre, Siegprämien und eine gute Ausgangslage - für RB Leipzig geht es um viel mehr. Durch bereits zwei Niederlagen in vier Spielen haben sich die Leipziger vor dem ohnehin brisanten Bullen-Duell in der Europa League am Donnerstag (18.55/So könnt ihr es live sehen!) unnötig in Zugzwang gebracht. Und in eine Situation, die imagemäßig schwer zu lösen ist. Gewinnt Leipzig gegen den FC Red Bull Slazburg, wird dies für manche einen faden Beigeschmack haben. Verliert Leipzig, wird der Spott groß sein.