Europa-League-Quali: RB Leipzig gegen BK Häcken live im Online-Stream schauen

RB Leipzig steigt als erster Bundesliga-Klub in die Pflichtspiel-Saison ein! Mit der Partie RB Leipzig gegen BK Häcken am Donnerstag (18.30 Uhr) beginnt für die Roten Bullen eine Reise ins Ungewisse. Setzt sich RBL gegen die Schweden durch, wartet mit dem rumänischen Klub Universitatea Craiova am 9. August und dem Rückspiel in der Walachei 16. August die nächste, strapaziöse Pflichtspiel-Reise vor dem Saisonstart in der Liga und im DFB-Pokal. Zum Erreichen der Gruppenphase, die am 14. September beginnt, muss Leipzig zwei Qualifikationsrunden und die noch ausstehenden Playoff-Spiele erfolgreich absolvieren.