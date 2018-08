Europa-League-Quali: RB Leipzig gegen Universitatea Craiova live im Ticker und Online-Stream schauen

Vier Spiele noch bis in die Gruppenphase – Die Roten Bullen sind auf dem Weg in die Europa League nach dem Erfolg gegen BK Häcken (4:0 / 1:1) auch in der Partie RB Leipzig gegen Universitatea Craiova am Donnerstag (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) klarer Favorit.

Blick auf das Estadio Municipal in Braga. Das wie ein Amphitheater wirkende Stadion verfügt nur über zwei Tribünen an beiden Seitenlinien, an den Torauslinien ragen Felsen empor. © dpa

Die Formkurve zeigt Saison übergreifend drei Leipziger Pflichtspielsiege, darunter das souveräne 4:0 bei Bullenhitze in der letzten Runde gegen BK Häcken. Craiova, in seiner Europapokalgeschichte schon Gegner des 1. FC Kaiserslautern und von Borussia Dortmund, gewann in der bereits laufenden Liga-Saison nur eines von drei Spielen.

Bei den Leipzigern wird Superstar Emil Forsberg (26) am Donnerstag nicht in der Anfangself stehen. Das teilte RB-Coach Ralf Rangnick (60) mit. „Er ist noch nicht wieder in der körperlichen Verfassung, die es dafür braucht“, erklärte Rangnick am Dienstag. Forsbergs Frau Shanga brachte in der Nacht zum Dienstag Töchterchen Florence zur Welt. Von RBL erhielt Forsberg dafür einen Tag Extra-Urlaub. Die übrigen Leipziger WM-Spieler, Timo Werner und Yussuf Poulsen werden zwar im Kader sein, jedoch ebenfalls nicht von Beginn an auflaufen. Dafür wird Neuzugang Nordi Mukiele nach auskurierten Adduktoren-Problemen wieder zur Verfügung stehen.