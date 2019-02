Nach dem historischen Siegeszug durch die Gruppenphase der Europa League plant DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der Zwischenrunde gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk den nächsten Coup. "Wir wollen unsere Europapokal-Geschichte unbedingt weiterschreiben", sagte Nationaltorhüter Kevin Trapp vor dem Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/ hier live im SPORTBUZZER-Ticker! ). Und Eintracht-Vorstand Axel Hellmann betonte: "Ich glaube, und das ist meine Hoffnung, dass gegen Donezk noch nicht die Endstation ist."

Entsprechend zuversichtlich machten sich die in diesem Jahr noch unbesiegten Hessen am Mittwoch auf den Weg nach Charkiw, wo die Partie wegen des seit 2014 anhaltenden politischen Konflikts in der Ostukraine ausgetragen wird. "Wir wissen, dass wir die Qualität haben, um gegen gute Mannschaften bestehen zu können", versicherte Trapp. "Leidenschaft und Einsatz müssen stimmen, sonst wird es schwer. Aber das gesamte Team ist schon seit der Auslosung hoch motiviert und heiß auf dieses Spiel.“