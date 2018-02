Europa-Versager: Deutschland könnte zwei Champions-League-Plätze verlieren 

Tomislav Piplica: Der Pannentorwart von Energie Cottbus ist eine wahre Bundesliga-Legende. Legendär war sein Patzer im Jahr 2002 gegen Borussia Mönchengladbach, als er den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor lenkte. © imago

Heute ist der ehemalige Torwart Co-Trainer beim FSV Wacker Nordhausen in der Regionalliga Nordost. © imago

Ali Karimi: Der Iraner wechselte 2005 zum deutschen Rekordmeister Bayern München, konnte sich dort aber nicht nachhaltig mit guten Leistungen empfehlen und verließ Deutschland nach 2 Jahren schon wieder. 2011 holte ihn Felix Magath in Zuge seines Kaufrauschs zum FC Schalke 04. Die Verpflichtung stellte sich als aberwitzig heraus - er kam auf gerade einmal zwei Ligaeinsätze und war weder technisch noch körperlich auf Bundesliganiveau. 2014 beendete er seine Karriere in der Heimat bei Tractor Sazi. © imago

Javier Pinola: Der Argentinier war die Kultfigur beim 1. FC Nürnberg. Mit seiner eigenwilligen Frisur und seinem südamerikansichen Temperament spielte er sich schnell in die Herzen der Club-Fans. Mittlerweile spielt er wieder in seiner Heimat für den Spitzenklub River Plate. © imago

Ailton: Der pummelige Stürmer erlebte beim SV Werder Bremen seine erfolgreichste Zeit und wurde 2004 sogar deutscher Meister und Torschützenkönig. Mittlerweile kickt er nur noch bei Charity-Aktionen mit, seine technischen Fähigkeiten blitzen aber auch da immer wieder auf. Mit dem Geld kann der Brasilianer aber weniger gut umgehen - trotz üppiger Verträge war er 2013 Teilnehmer beim deutschen Dschungelcamp. © imago

Jiri Stajner: Etwas unorthodoxe Spielweise, aber immer mit vollem Herzen dabei. So könnte man den tschechischen Stürmer in seiner Zeit bei Hannover 96 beschreiben. Der Glatzkopf avancierte durch seinen unermüdlichen Einsatz zum Publikumsliebling in der Messestadt. Ganze sechs Jahre blieb er 96 treu. Auch mit 41 kann er es noch immer nicht lassen: Stajner kickt aktuell bei TJ Spartak Chrastava. © imago

Legendäres Foto: Beim Auswärtsspiel in Hamburg fällt das Licht genau auf Stajner. Wie ein Star spielte Stajner allerdings nur selten. © imago

Aristide Bance: Der Sturmhüne aus Burkina Faso ist ein echter Wandervogel. Satte 19 Vereinswechsel absolvierte er in den letzten 10 Jahren. Der Mann mit der "Pommes-Frisur" war in der Bundesliga für den FC Augsburg und Mainz 05 aktiv. Aktuell kickt er bei Al Masry in Ägypten. © imago

Artur Boka: Der kleine Mann von der Elfenbeinküste misst nur zarte 1,66m und beackerte jahrelang die Außenbahnen beim VfB Stuttgart. In Erinnerung blieb er vielen Fußballfans wegen seiner extravaganten Frisuren und einer Beziehung zum C-Promisternchen Gina Lisa Lohfink. © imago

Artur Wichniarek: "König Artur" wie ihn die Fans in Bielefeld liebevoll nannten war DER Fanliebling bei der Arminia. In knapp 200 Spielen gelangen ihm 88 Treffer für den DSC - eine beachtliche Quote, die der heute 40-jährige Pole da aufweisen kann. © imago

Vahid Hashemian: Der iranische Stürmer hatte seine besten Zeiten bei Hannover 96. Den Spitznamen "Helikopter" verdiente er sich wegen seiner enormen Sprungkraft und Kopfballstärke. Bei den Niedersachsen erzielte er respektable 40 Bundesligatore. © imago

Boubacar Sanogo: Der Verhältnis zwischen Einsatz und Ertrag stimmte beim ivorischen Stürmer selten überein. Seine Sternstunde erlebte er jedoch beim grandiosen 3:2-Sieg mit dem SV Werder Bremen gegen die Galaktischen von Real Madrid in der Champions League, als er einen Treffer beisteuern könnte. © imago

Stanislav Angelov & Dimitar Rangelov: Die beiden Bulgaren erlangten bei Energie Cottbus vor allem aufgrund ihrer Namen Kultstatus. Rangelov (links) wechselte nach ansprechenden Leistungen 2009 sogar zum BVB. Heute kickt er in der zweiten türkischen Liga, Angelov hat seine Karriere bereits beendet. © imago

Marcelinho: Der brasilianische Spielmacher war ein echt verrückter Vogel. Auf dem Platz überzeugte er von 2001 bis 2006 bei Hertha BSC Berlin, seine Frisuren waren ohnehin der Hammer. Später ging er zum VfL Wolfsburg, bevor nach einer unbefriedigenden Zeit in der Autostadt eine schier endlose Odyssee in seiner Heimat Brasilien begann. Mit nun 42 Jahren kickt er noch immer bei Portuguesa Sao Paulo. © imago

Giannis Amanatidis: Der griechische "Jesus-Doppelgänger" war bei Eintracht Frankfurt für die Tore zuständig. Von 2005 bis 2011 kickte der Hellene für die Hessen und beendete seine Karriere in der Bankenmetropole. In knapp 200 Bundesliga-Einsätzen traf er 54 Mal. © imago

Sergiu Radu: Und noch einer aus Cottbus. Der rumänische Stürmer lief in der Bundesliga zwar unter anderem für Aachen, Köln und Wolfsburg auf - richtig überzeugen konnte er aber nur in der Lausitz. Der schmächtige Offensivmann wuselte sich irgendwie immer vor das gegnerische Tor. Das liebten die Fans an ihm. © imago

Angelos Charisteas: Der Stürmer aus Griechenland war in der Bundesliga für gleich vier Vereine (Bremen, Schalke, Leverkusen, Nürnberg) akiv. Besonders an seine Zeit in Bremen (02-05) erinnert man sich in der Hansestadt gerne, half der Hellene doch beim Gewinn der Meisterschaft 2004 mit. Für die Schalker Fans war Charisteas (ganz links) ebenso ein Transferflop wie Ali Karimi. Noch heute fragt man sich im Pott, warum der damalige Trainer-Manager Felix Magath den Routinier verpflichtete.

Otto Addo: Der heutige Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach erlangte Kultstatus - kein Wunder bei diesem Namen. Bei Hannover, Mainz und dem BVB brachte er aus auf insgesamt 98 Spiele in der Bundesliga. Seine Spielerkarriere ließ er 2008 in der U23-Mannschaft des HSV ausklingen. © imago