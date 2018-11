Europapokal-Lust gegen Bundesliga-Frust: Die "Recken" zwischen Himmel und Hölle

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf müssen in der Bundesliga punkten, um nicht abzurutschen. Dabei hoffen sie auf Schwung durch den Erfolg im Europapokal. Das Restprogramm bis zum Jahresende hat es für die "Recken" allerdings in sich.

Atemlos durch die Saison heißt die Perspektive für die "Recken". Der Einzug in die Gruppenphase des EHF-Europapokals wurde von den Profis der TSV Hannover-Burgdorf gebührend, aber kurz gefeiert. Am Sonntagabend landete der Tross wieder in Hannover. Sechs Spiele bis zum Jahresende Spätestens heute richtet sich der Fokus wieder auf die Bundesliga und die Heimaufgabe gegen Rekordmeister THW Kiel am Sonntag (13.10 Uhr, Tui-Arena). Dann folgen bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag fünf weitere Spiele um Punkte beziehungsweise um den Einzug ins Final Four des DHB-Pokals. „Es geht uns momentan nicht alles sehr leicht von der Hand“, sagte TSV-Coach Carlos Ortega.

Rutsch in die untere Tabellenhälfte Der Kraftakt gegen Benfica Lissabon (41:36, 33:33) war umrahmt von zwei schmerzlichen Niederlagen in der Bundesliga gegen Bietigheim (26:27) und in Leipzig (26:31). Die Recken sind als Zehnter in die untere Tabellenhälfte abgerutscht – und eine Entspannung der Personalsituation ist nicht in Sicht. „Mit einem Comeback von Pavel Atman und Torge Johannsen ist gegen Kiel nicht zu rechnen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christo­phersen. Mait Patrail (Bandscheibenvorfall) fällt ohnehin längerfristig aus Europacup als Mutmacher Christophersen meint aber auch, dass der „Erfolg im Europacup als Mutma­cher für die Bundesliga dienen“ könnte. Und der Sportchef sieht weitere Ansätze zur Besserung der Lage. „Trotz 33 Gegentoren hat die Abwehr in Lissabon schon besser gestanden als zuletzt, auch die Torhüter hatten ihre Paraden“, sagte der 33-Jährige. Zudem spielen die Recken gegen Kiel erstmals in einer nahezu ausverkauften Arena. „9000 Karten sind bisher verkauft worden“, sagte Christophersen.

Tanz auf drei Hochzeiten Die Tui-Arena bietet bei Handballspielen knapp 10 000 Besuchern Platz. „In der Halle ist nichts abgehängt, das verspricht eine richtig gute Atmosphäre“, sagt der Sportliche Leiter.

Die Recken versuchen weiterhin den Tanz auf drei Hochzeiten. „Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel“, sagt Christophersen und signalisiert deutlich, dass er sich bis zum Jahresende 2018 nicht nur ein Erfolgserlebnis im Pokal-Viertelfinale gegen den HC Erlangen wünscht. "Die Jungs hängen sich in jedes Spiel rein" Die Recken brauchen auch Bundesliga-Punkte, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen – eine ambitionierte Aufgabe angesichts des Spielplans. Nach dem Kiel-Spiel folgen Auswärtsaufgaben in Wetzlar und bei den Rhein-Neckar Löwen, dann geht es daheim gegen Göppingen und am zweiten Weihnachtstag nach Wuppertal zum starken Aufsteiger Bergischer HC. „Ich bin überzeugt, dass die Jungs sich in jedes Spiel reinhängen werden“, sagt Christophersen.

Es winken attraktive Europacup-Gegner Er selbst reist vor dem Duell gegen Kiel übermorgen nach Wien, dort werden die vier Vierergruppen im EHF-Cup ausgelost. Seit gestern steht fest, dass die Recken nicht auf Kiel, die Füchse Berlin, BM Granollers (Spanien) und den FC Porto treffen können. Unter den übrigen elf Kontrahenten befinden sich attraktive Lose wie St. Raphaël (Frankreich), Nexe (Kroatien), La Rioja und Cuenca (beide Spanien).