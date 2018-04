Europapokal spült bei RB Leipzig Millionen-Einnahmen in die Kassen

Leipzig. RB Leipzig hat in seiner ersten Europapokalsaison vor dem Hinspiel des Viertelfinales der Europa League 18,45 Millionen Euro aus der Verteilung der Einnahmen in beiden UEFA-Wettbewerben eingespielt. Der Fußball-Bundesligist bekam für die Teilnahme an der Champions League als deutscher Vizemeister 12,7 Millionen Euro Startprämie.

Für die Siege in der Gruppenphase zuhause gegen den FC Porto und bei der AS Monaco kassierte RB jeweils 1,5 Millionen Euro, für das Auftaktremis gegen die Monegassen gab es 500 000 Euro. Als Gruppendritter verpasste RB die K.o.-Phase in der Meisterklasse, durfte dafür aber in der Europa League überwintern. Für die Teilnahme an der Runde der besten 32 Mannschaften standen jedem Team 500 000 Euro zu. Fürs Erreichen des Achtelfinales bekam Leipzig 750 000 Euro, fürs Viertelfinale eine Million Euro.