Lionel Messi nicht für Wahl zu Europas Fußballer des Jahres nominiert

Am 30. August wird Europas Fußballer des Jahres 2018 gekürt. Barcelonas Superstar Lionel Messi fehlt in der Auswahl, in die Endausscheidung schafften es Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Modric. In den am Montag veröffentlichten Top Ten befindet sich kein deutscher Fußballer und kein Bundesliga-Profi. Auch bei der Wahl zum besten Torhüter, bestem Verteidiger und bestem Stürmer ist kein DFB-Akteur nominiert. Wahlberechtigt waren Trainer der Europapokal-Starter der Vorsaison sowie 55 ausgewählte Journalisten.