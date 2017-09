Eurosport-Pannen bei Bundesliga-TV: Beschwerde bei der DFL vom HSV-Boss!

Bruchhagen: "Werden bei der DFL unsere Unzufriedenheit zum Ausrduck bringen"

Die Liga ist in einer schwierigen Lage. Sie durfte aufgrund der Vorgaben des Kartellamtes die TV-Rechte nicht wieder komplett an Sky verkaufen und muss sich nun mit den Problemen des neuen Vertragspartners herumärgern. Die Freitagspiele über das Free-TV-Angebot von Eurosport zu zeigen, wäre - vor allem aus finanzieller Sicht - höchstens eine kurzfristige Lösung.

Eurosport redet die TV-Panne klein

Der Hamburger SV, der sowohl beim Auswärtsspiel vor zwei Wochen in Köln als auch am Freitag beim 0:2 gegen RB Leipzig betroffen war, ist besonders sauer. "Das Ärgernis ist groß, wir werden uns als Verein an die DFL wenden. Wir sind nicht amüsiert", sagte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen dem Sender Sport1. Auch am kommenden Freitag läuft das HSV-Spiel in Hannover (hier beim Sportbuzzer im Liveticker) nur bei Eurosport.