Eurosport-Pannen: Hannover 96 gegen Hamburger SV im Free-TV?

Einen schlechteren Start kann man als Anbieter von Bundesliga-Übertragungen kaum hinlegen! Klar, dass DFL und Eurosport mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, um die verärgerten Fans zu besänftigen. Wie Bild.de berichtet, erwägen jetzt die Verantwortlichen, in der Hinrunde ein Freitags-Spiel frei empfangbar auf "Eurosport 1" - also im stinknormalen Fernsehen - zu übertragen! Nix Internet, kein Ruckeln oder fragmentierter Bildschirm! Das wäre ein Knaller vor allem für Nicht-Abonnenten. Die DFL würde das erlauben, heißt es im Bericht.