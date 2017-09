Eurosport Player gegen Leipzig teilweise ausgefallen: HSV-Trainer Gisdol sauer

Anzeige

Und immer trifft es den Hamburger SV!

Erneute technische Probleme mit dem Eurosport Player haben bei Fans deutschlandweit am Freitagabend für Ärger gesorgt. Das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig konnten viele TV-Zuschauer nicht oder teilweise nur eingeschränkt über die Web-App sehen. Es war die einzige legale Möglichkeit für beispielsweise Kabel-TV-Kunden. das Spiel live zu verfolgen. Die Übertragung für Zuschauer mit Satellitenreceiver über HD plus funktionierte dagegen einwandfrei. Auch das Bild des Eurosport Players über Amazon Channels soll teilweise funktioniert haben.

Dennoch machten viele Nutzer ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Einige Zuschauer hatten auch Probleme mit der Bildqualität, wie ein Sprecher von Eurosport bestätigte. Und wieder traf es ein Spiel des Hamburger SV - schon bei der Exklusiv-Premiere des Freitagsspiels bei Eurosport vor zwei Wochen gegen den 1. FC Köln gab es massive Probleme mit dem Player. Teilweise konnten die Fans das Spiel erst ab der 85. Minute live verfolgen. Eurosport versprach den verärgerten Abonnenten (bis 31. August 29,99 Euro im Jahr, ab September 4,99 Euro im Monat, 59,88 Euro im Jahr) deshalb eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro.

RB Leipzig holt beim Hamburger SV in einem umkämpften Bundesligaspiel drei Punkte und fügt den Norddeutschen die erste Saisonniederlage zu.

Gisdol stinksauer auf Eurosport - HSV nächste Woche wieder betroffen?

Nun hat sich sogar der erste Bundesliga-Trainer in der Causa Eurosport zu Wort gemeldet: Markus Gisdol war stinksauer als er von den erneuten technischen Problemen des TV-Angebots bei einem Spiel seiner Mannschaft hörte: "Das ist nichts, was unserem Fußball gut tut. Die Fans sind hochgradig verärgert", schimpfte der Coach auf der Pressekonferenz nach dem 0:2 des HSV. "Ich denke, da spreche ich doch jedem Fan aus dem Herzen. Da muss ein Punkt gesetzt werden, so kann es nicht gehen."

Wird es aber - und wie es der Zufall will, ist der Hamburger SV auch am kommenden Spieltag wieder exklusiv bei Eurosport zu sehen. Der TV-Sender überträgt das Freitagsspiel bei Hannover 96 live, zwei Tage später erstmals auch ein Sonntagsspiel exklusiv: Das Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC (13.30 Uhr). Insgesamt hat sich der Sender ein Paket mit 30 Erstliga-Spielen am Freitag, fünf Spielen am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie dem Supercup gesichert.

DURCHKLICKEN: Stimmen zum Spiel Willi Orban (RBL): „In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann auf unsere Seite gekippt. Wir haben gefühlt, dass wir immer einen Schritt schneller sind. Es hat dann eine Einzelleistung von Naby gebraucht, um das Spiel endgültig auf unsere Seite zu ziehen.“ (@ Imago) Gideon Jung (HSV): "Wir haben sehr gut mitgehalten. Wir hatten unsere chancen. Wir können uns als Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aus dem Spiel können wir positive Schlüsse ziehen. Wir haben die Regeln der Trainer befolgt und haben genau das umgesetzt, was wir wollten. " (@ Imago) Peter Gulacsi (RBL): „Hamburg hatte nicht viele Möglichkeiten. Wir haben das richtig gut gemacht, dass Spiel kontrolliert und clever gespielt. Wir waren dominant und haben ganz, ganz verdient gewonnen.“ (@ Imago) Dennis Diekmeier (HSV): "Wir hatten gute Chancen. Es ist bitter. Leipzig war am Ende besser. Aber wir müssen weiter so positiv arbeiten." (@ Imago) Diego Demme (RBL): „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel noch mehr in den Griff bekommen, noch mehr Ballstafetten gehabt. Naby macht ein super Tor und Timo ein sensationelles Tor.“ (@ Imago) Markus Gisdol (Trainer HSV): „Ganz in die Lobeshymne kann ich nicht einstimmen. Es hat jeder gesehen, dass wir die größte Chance in der ersten Halbzeit hatten. Übers ganze Spiel hat Leipzig natürlich eine enorme Dominanz und Klasse ausgespielt. Das ist keine Frage.“ (@ dpa) Timo Werner (RBL): "Ich freue mich, dass ich meinen Mannschaften mit meinen Toren helfen kann. Es läuft gerade richtig gut, aber meine Mannschaftskollegen setzen mich gut in Szene. Bei meinem Tor bin ich am Ende nur noch gelaufen - sie haben ja dreimal versucht, mich zu legen. Im Nachhinein bin ich doch froh, dass ich ihn reingemacht habe - die Sekunden vor dem Abschluss waren die schlimmsten." (@ Imago) Ralph Hasenhüttl (Trainer RBL): „Wir hatten Dominanz in dem Spiel. Trotzdem braucht man immer den Dosenöffner. In der ersten Halbzeit hatten wir einige Chancen, aber keine davon gemacht. Dann ist man immer für Konter anfällig. Aber zum Glück ist es diesmal nicht bestraft worden. Unser Plan hat sehr gut funktioniert, wir haben den Gegner viel bewegt. Das erste Tor ist erst sehr spät gefallen, aber dann ist der Knoten geplatzt. Der Sieg war sehr verdient.“ (@ GEPA Pictures) Yussuf Poulsen (RBL): "Wir haben das ganze Spiel gut gespielt. Wir haben gut verteidigt. Unsere zwei Innenverteidiger haben so viele Bälle gewonnen wie noch nie. Wir haben in der ersten Halbzeit noch zu viele Chancen liegen lassen." (@ dpa) Chris Mathenia (HSV): "Es ist eine bittere Niederlage. Wir haben 90 Minuten alles reingefeuert. Am Ende haben nur die Punkte gefehlt." (@ dpa)

Deshalb durfte Sky nicht alle Spiele exklusiv kaufen

Ein Paket, das in der vergangenen Saison noch Pay-TV-Anbieter Sky gehörte. Doch dem etablierten Sender wurde bei der Neuausschreibung der TV-Rechte verboten, sich wie in den vergangenen Saisons alle Spiele exklusiv zu sichern: Das Kartellamt hatte sich bei der Ausschreibung der Deutschen Fußball Liga (DFL) "für den Verbraucher vorteilhafte Produktverbesserungen" gewünscht und ein Alleinerwerbsverbot zur Bedingung gemacht. Diese auch "No-Single-Buyer-Rule" genannte Auflage machte es Sky unmöglich, wie in den Vorjahren alle Spiele zu erwerben und zu zeigen. Gespräche von Sky mit dem TV-Konzern Discovery, zu dem Eurosport gehört, um das Programm des Konkurrenten trotzdem seinen Kunden anbieten zu können, verliefen bislang ohne Ergebnis.

So schauen vor allem ältere Kunden in die Röhre, die zwar einen Kabelanschluss besitzen, aber nicht mit dem Internet umgehen können. Für Gisdol ist das kein Zustand: "Falls da keine Einigung zwischen Sky und Eurosport stattfindet, das zahlen wir, die Fans und der Fußball. Das ist eine Katastrophe. Das würde mir auch auf den Keks gehen, wenn ich zuhause sitzen würde und es nicht funktioniert.“ Der HSV-Trainer bringt sogar ein Beispiel aus seiner eigenen Familie an: "Mein Vater kriegt das schon nicht mehr hin, er weiß nicht, wie das mit dem Internet funktioniert. Wo soll das hinführen?"

DURCHKLICKEN: RB beim HSV in der Einzelkritik Peter Gulacsi: Rettet gegen Schipplock die 1:0-Führung. Ohne Fehl und Tadel. Note 2. (@ GEPA Pictures) Bernardo: Passables Comeback nach langer Pause. Note 3. (@ Christian Modla) Willi Orban: Herr des Verfahrens, hat in direkten Duellen immer seinen Willi drin. Note 2. (@ GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Brillante Vorstellung des 18-jährigen Verteidigers. Unüberspielbar. Note 2. (@ GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Selbstbewusst, dynamisch, gut. Note 2. (@ GEPA Pictures) Naby Keita: Traumtor, viele Klasse-Aktionen, muss kurz vor Schluss verletzt runter. Note 2. (@ GEPA Pictures) Diego Demme: Eine Arbeitsbiene, die auch zusticht. Note 2. (@ GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: So eine Knöchelverletzung hätte jeder gerne. Griffig, böse, effektiv. Note 2. (@ GEPA Pictures) Bruma: Der Ball ist sein Glück. Er muss lernen, sein Glück mit den Kollegen zu teilen. Note 3.(@ GEPA Pictures) Jean-Kevin Augustin: Immer unterwegs, nicht immer mit der richtigen Lösung. Note 3. (@ GEPA Pictures) Timo Werner: Ohne Worte. Note 1 mit Sternchen. (@ GEPA Pictures) Lukas Klostermann: Bringt Schwung auf rechts, schnell wie ein Jagdhund. Note 2. (@ GEPA Pictures) Kevin Kampl: Wegbereiter des 2:0, führt sich glänzend ein. Note 2. (@ Dirk Knofe) Yussuf Poulsen: Kurzer, aber gelungener Einsatz. Note 2. (@ GEPA Pictures)

Das sagt Eurosport zur TV-Panne

Eurosport selbst gibt sich nach dem erneuten Pannen-Auftritt allerdings gelassen: "Die Übertragung des Bundesliga-Spiels Hamburger SV gegen RB Leipzig konnte auf den unterschiedlichen Plattformen und Verbreitungswegen weitestgehend problemlos verfolgt werden. Trotzdem hatten einige User Schwierigkeiten mit der Verbindung. Diese können bei Streaming-Services teilweise auftreten. Wir beobachten euer Feedback genau und arbeiten gemeinsam mit unserer Partnern daran, das Angebot weiter zu verbessern", schrieb der Bundesliga-Rechteinhaber kurz nach dem Spiel auf seinen Twitter- und Facebook-Kanälen. Das haben einige Fans jedoch ganz anders gesehen ...

