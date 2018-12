Ex-96-Profi Linke kritisiert Martin Kind: "Demokratische Mittel sind außer Kraft gesetzt“

Carsten Linke : Wechselte 1996 aus Saarbrücken zu Hannover 96 in die Regionalliga Nord und wurde für die Fans schnell zum Fußballgott. 2003 beendete der Verteidiger (Jahrgang 1965) nach 233 Spielen und 22 Toren seine Karriere bei den Roten. Ging anschließend ins Sportmanagement und wurde nach seinem Rausschmiss in Hannover 2008 Sportdirektor bei Carl Zeiss Jena. Arbeitet nun als Sporttherapeut im Klinikum Wahrendorff und spielt für die 96-Traditionsmannschaft. ©

Unruhe überträgt sich auf die Mannschaft - und zieht weite Kreise

Vor dem Spiel gegen den FC Bayern (0:4) am vergangenen Samstag demonstrierten viele Anhänger in der 96-Fankurve mit Plakaten gegen die Übernahmepläne von Kind und seine Vereinsführung. Diese Missstimmung gibt es laut Linke nicht nur bei den Fans, „sondern auch wenn man durch den Businessbereich im Stadion geht, findet man mittlerweile sehr viele, die mit der Situation unzufrieden sind und eine schnelle Lösung befürworten“, sagte Linke.

Eine frühere Mitgliederversammlung als der vorgesehene Termin am 23. März 2019 hätte beim Tabellenletzten zudem einen Vorteil. „Damit kann die Mannschaft anschließend unbeschwert in die Runde gehen“, erklärte Linke. So müsse der abstiegsbedrohte Club in der Rückrunde „vier, fünf Spiele absolvieren, in denen diese Unruhe im Verein auf die Mannschaft übertragen wird.“