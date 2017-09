Ex-96-Spieler Thomas Brdaric heuert bei Tennis Borussia Berlin an

Walter Rodekamp - 44 Tore: Rodekamp spielte von 1963 bis 1968 bei Hannover 96 in der 1. Bundesliga. Beendete 1974 seine Karriere und verstarb 1998 viel zu früh im Alter von 57 Jahren.

Walter Rodekamp - 44 Tore: Rodekamp spielte von 1963 bis 1968 bei Hannover 96 in der 1. Bundesliga. Beendete 1974 seine Karriere und verstarb 1998 viel zu früh im Alter von 57 Jahren. © imago/Horstmüller

Daniel Stendel - 45 Tore: In 199 Spielen für Hannover 96 erzielte der Angreifer 45 Tore in der 1. und 2. Bundesliga. Stendel kam 1999 vom FC Gütersloh und feierte mit den "Roten" den Erstligaaufstieg. © imago/Sämmer

Willi Reimann - 49 Tore: Kam 1970 aus Bremerhaven nach Hannover und absolvierte 122 Spiele. Öfter trug er nur noch das Trikot des Hamburger SV. 1981 beendete Reimann seine Karriere in Kanada. © imago/Horstmüller

Vladan Milovanovic - 51 Tore: Der Serbe spielte von 1996 bis 1998 bei Hannover in der Regionalliga Nord und feierte mit den "Roten" den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Milanovic spielte später noch für Eintracht Braunschweig und Arminia Hannover. 2003 beendete der Angreifer seine Karriere. © imago/Rust

Siegfried Reich - 70 Tore: Reich wechselte 1985 aus Bielefeld an die Leine und absolvierte in vier Jahren 144 Spiele für Hannover 96. © imago/Rust

Hans Siemensmeyer - 76 Tore: Spielte seit 1965 fast zehn Jahre für Hannover 96 in der 1. Bundesliga. Beendete 1975 seine Karriere beim TSV Havelse. © imago/Horstmüller