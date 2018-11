Bericht: Ex-Arsenal-Coach Arsène Wenger soll AC Mailand übernehmen

Er war der längste amtierende Übungsleiter in der Geschichte des FC Arsenal: Im Anschluss an die Saison 2017/18 verließ Arsène Wenger nach 22 Jahren "seine" Gunners. So unvorstellbar es sein mag, die Legende eines Tages auf einer anderen Trainerbank sitzen zu sehen: Dieses Szenario ist alles andere als ausgeschlossen. Bereits kürzlich hatte der 69-Jährige in einem Interview bei Sky Sports UK verlauten lassen, "sicherlich Anfang 2019" auf die Fußballbühne zurückzukehren.