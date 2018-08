Ex-Arsenal-Star Kanu: "... sonst muss man Mesut Özil verkaufen"   

Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Manchester City wurde Arsenal-Star Mesut Özil von der englischen Presse zerlegt . "Er schlenderte über das Feld. Keine Qualität. Keine Arbeitseinstellung. Nichts." - So hart ging beispielsweise die Daily Mail mit dem Mann ins Gericht, der zuletzt mit der Erdogan-Affäre für Schlagzeilen gesorgt und sich im Anschluss an die WM-Pleite aus dem Kreis der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet hatte.

Den Rassismus-Vorwurf wollte der DFB allerdings nicht auf sich sitzen lassen. In einem Statement zu Özils Erklärung bedauerte der DFB am 23. Juli zwar den Rücktritt des Nationalspielers, wies aber jegliches rassistisches Zuschuldenkommen entschieden zurück. © Getty/Montage

Unter anderem wohl auch deswegen teilte Mesut Özil dann am 22. Juli in einer dreiteiligen englischen Erklärung auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit. Außerdem teilte er einen Rundumschlag gegen den DFB, die Medien, seine Sponsoren und insbesondere Reinhard Grindel aus. © Getty/Twitter/Montage

Wenigstens während des Turniers kehrte in der Causa dann zwischenzeitlich Ruhe ein. Erst nach dem Turnier kam das Thema wieder auf. In einem Interview am 5. Juli warf Oliver Bierhoff die Frage auf, ob man Mesut Özil hätte zuhause lassen müssen. © Getty/Montage

Und auch Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer bestätigte am 17. Juni , dem Tag des vergeigten WM-Auftakts gegen Mexiko in einem Interview noch, dass die Affäre sogar innerhalb der Mannschaft ein Problem gewesen war. © Getty/Montage

Doch so einfach konnte die Debatte nicht beendet werden. Am besten beweist das wohl dieses Statement der Bundeskanzlerin vom 8. Juni . © dpa/Montage

Am 5. Juni auf dem Medientag während des Trainingslagers erklärte Ilkay Gündogan sich und musste auch eingestehen, dass ihn die Resonanz in der Öffentlichtkeit getroffen hat. Mesut Özil blieb dem "Mediaday" fern. © Getty/Montage

Für den Bundestrainer war das Thema damit zu Beginn des Trainingslagers in Eppan während der WM-Vorbereitung erledigt, wie er am 24. Mai erklärte. © Getty

Ilkay Gündogan reagierte in seiner ersten Reaktion (auch am 14. Mai ) beschwichtigend. © Getty/Montage

In einer ersten Reaktion verurteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Foto am 14. Mai in einer Twitter-Meldung. © Getty/Montage

Nun hat mit Nwankwo Kanu ein Kult-Kicker des FC Arsenal (192 Pflichtspiele, 41 Tore) dem heftig in die Kritik geratenen Fußballprofi den Rücken gestärkt. Im Sun-Interview erklärt der Ex-Stürmer: "Ich weiß nicht, warum sich die Menschen immer noch so viel über ihn beschweren." Aus Kanus Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie mit der Personalie Özil umgegangen werden sollte: "Entweder man akzeptiert ihn oder man verkauft ihn."

Darüber hinaus macht der Nigerianer deutlich, dass jeder Spieler anders sei. "Was man braucht, sind seine Stärken, nicht seine Schwächen. Er kann an seinen Schwächen arbeiten, aber man kann ihn nicht ändern", führt Kanu aus. In der Causa Özil nimmt der ehemalige Arsenal-Kicker auch den neuen Trainer Unai Emery in die Pflicht. Dieser müsse Özils Spielweise berücksichtigen und dem Ex-Nationalspieler den Raum geben, sein Spiel ausüben zu können.