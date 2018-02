Ex-Bundesliga-Schiri Kinhöfer kritisiert Matthias Ostrzolek: "Schwalbe des Jahres!"

In der Schiedsrichter-Kolumne kritisierte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek aufs Schärfste. Kinhöfer mache eine Szene aus der Partie gegen Borussia Mönchengladbach "wahnsinnig". Was war passiert?

Der frühere Kapitän der Roten Lars Stindl ging mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Ostrzolek, dabei habe er den 96-Verteidiger laut Kinhöfer nicht getroffen. Da jedoch ein gefährliches Spiel vorlag, entschied Schiedsrichter Dr. Robert Kampka, der Regel entsprechend, folgerichtig auf Freistoß für 96 - so weit, so gut.