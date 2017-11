Ex-Bundesliga-Star Zé Roberto beendet Karriere bei Palmeiras

Lange ist Zé Roberto dem Ruhestand davon gelaufen, jetzt macht der einstige Bundesliga-Star mit 43 Jahren Schluss. Am Montag will sich der brasilianische Fußballprofi bei der Partie gegen Botafogo von seinen Fans verabschieden. „Es würde mich freuen, wenn ihr bei mir sein könntet, um gemeinsam diesen Abschnitt zu beenden“, sagte er in einer emotionalen Videobotschaft. „Wir alle haben dem Club wieder Hoffnung gebracht und ich will, dass wir uns bei dem Spiel auf die Brust schlagen und sagen können: Palmeiras ist groß.“