Den Ex-Club Hannover 96 hat Lars Stindl immer im Blick - Geschenke gibt es trotzdem nicht

Die Lage ist ernst am Niederrhein. Der Kapitän Lars Stindl (29) steht an der Spitze einer Mannschaft, die vier Spiele nacheinander unterging. Nun muss Stindl an seinen alten Hafen nach Hannover zurück, und dort die 180-Grad-Wende einleiten, um das Ziel Europa noch in Sichtweite zu haben. Gemessen an der angespannten Situation ist Stindl ziemlich entspannt, fast locker vor dem Duell bei 96. „Da freu’ ich mich richtig drauf.“ Er habe „ein Auge“ immer auf Hannover, sagt er, „die haben nach dem Abstieg an den richtigen Stellschrauben gedreht.“

Familienmensch Stindl

Schon denkt er an früher, an seine 96-Gang, an den Jan, den Kocka, den Schmiede und den Stoppel. Man trifft sich nicht mehr in Hannover, dafür im Rheinland, meistens in Düsseldorf, wo Stindl mittlerweile mit Tochter Livia und Frau Tanita wohnt. „Es läuft alles wirklich super. Livia kommt jetzt auch in ein schönes Alter, das macht richtig Spaß.“ Der Familienmensch Stindl – seine Freunde zählt er auch zum großen Clan.