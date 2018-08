Ex-DDR-Nationalspieler Schellenberg gestorben

Zwickau. Der ehemalige DDR-Fußball-Nationalspieler Gert Schellenberg ist tot. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit bereits in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren. Das teilte der FSV Zwickau am Montag mit. Schellenberg gehörte schon im Nachwuchs dem FSV-Vorgängerverein BSG Motor/Sachsenring Zwickau an und bestritt in dieser Zeit 14 Junioren-Länderspiele für die DDR.