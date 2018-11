Ex-Frankfurt-Boss Bruchhagen kritisiert die Ultras: "Sie lieben den Fußball nicht genug"

Der frühere Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV, Heribert Bruchhagen, hat in einem TV-Interview klar Stellung gegen die Ultra-Bewegung bezogen und deren vermehrten Einsatz von Pyrotechnik scharf kritisiert.

Fußballfunktionär Heribert Bruchhagen hat Ultras und deren Einsatz von Pyrotechnik harsch kritisiert. „Wenn sie den Fußball so lieben würden, würden sie auf diese scheiß Pyrotechnik verzichten“, sagte der frühere Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV in der Sendung „heimspiel!“ des Hessischen Rundfunks am Montagabend.

„Ich selbst habe ein bisschen resigniert. Ich weiß, was die Ultra-Bewegung will, was sie bedeutet und welchen hohen Wert sie für viele junge Menschen hat. Aber ich stelle einfach fest, dass sie den Fußball nicht genug lieben“, fügte Bruchhagen an.

Der 70-Jährige reagierte damit auch auf die jüngsten Vorfälle im deutschen Fußball. Beim Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC war es vor gut einer Woche genauso zu Pyro-Vorfällen gekommen wie ein paar Tage später im Pokal bei der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den Hamburger SV. „Meine Hoffnung ist, dass sich eine neue Ultra-Generation entwickelt, die viel näher am Fußball ist und bereit ist, auf diese Dinge zu verzichten“, erklärte Bruchhagen.

Eintracht-Hoch überrascht Ex-Vorstandschef Bruchhagen

Im TV-Interview sprach Bruchhagen nicht nur über die Ultras, sondern auch über die - seiner Ansicht nach - überraschend positive Entwicklung bei Eintracht Frankfurt: „Der Verein ist so stabil, so stark geworden. Das ganze Gebilde stellt sich im Augenblick so dar, wie ich es niemals hätte erwarten können."

Die Eintracht ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und steht nach drei Siegen in der Europa League vor dem Einzug in das Sechzehntelfinale. „Ich habe unsere Rolle damals immer im Mittelfeld gesehen. Ich hätte es der Eintracht nicht zugetraut, in die Phalanx von Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen und Hoffenheim einzubrechen“, sagte Bruchhagen. Darauf könnten der Verein und die handelnden Personen stolz sein, betonte der 70-Jährige.