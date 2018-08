Beide waren beim HSV: Schatzschneider-Tipps an Wood - "es liegt alles an diesem Tor"

Es liegen zwar ein paar Jahre dazwischen – aber in der Beurteilung sind sich Dieter Schatzschneider und Bobby Wood einig: Beide Stürmer hatten eine sehr schwierige Zeit beim HSV. Beide konnten die hohen Erwartungen in Hamburg nicht erfüllen. Darum weiß Schatzschneider genau, wie sich Wood fühlt „und was da gedanklich bei ihm abläuft“.

Der immer noch beste Torjäger der zweiten Liga lobt „Bobbys Schnelligkeit mit dem Ball am Fuß, er kann auch blitzartig die Situationen im Strafraum erfassen, bevor die anderen überhaupt merken, was los ist“. Aber vieles davon ist verschüttet und muss langsam wieder hervorgeholt werden.

Der Unglücksrabe: Timo Hübers . Er kann gar nichts dafür, gehört aber trotzdem in die Verlierer-Kategorie. Der Innenverteidiger riss sich in Velden das Kreuzband – ein halbes Jahr Zwangspause. Bis dahin war der 22-Jährige Startelf-Kandidat. „Einfach großes Pech“, sagt Breitenreiter. © Florian Petrow

Noah Sarenren Bazee : Wenn er fit ist, gibt’s Hochgeschwindigkeit! Überragte beim Test gegen Udinese mit zwei Vorlagen und viel Zug zum Tor. Bis jetzt macht der in der Vergangenheit verletzungsanfällige Körper mit. „Es ist zu wünschen, dass er nachhaltig über mehrere Wochen und Monate gesund bleibt, sich einfach an die Belastung gewöhnt“, sagt Breitenreiter. Wenn das klappt, kann die 96-Rakete zur Geheimwaffe werden – wie auch Linton Maina. © Florian Petrow

"Das brauch er, um frech zu sein"

Für André Breitenreiter heißt das laut Schatzschneider: „André muss den richtigen Zeitpunkt finden, ihn zu bringen. Es kann besser sein, wenn er erst mal von der Bank kommt und nicht gleich in der Startelf steht. Dann muss Bobby trotzdem wissen, dass alle an ihn glauben.“ Der Torjäger in Rente weiß, „wenn Bobby sein erstes Tor hat, kommt das Selbstvertrauen zurück. Es liegt alles an diesem Tor. Das braucht er, um frech zu sein.“

Beim ersten Ligaspiel fehlt Wood noch gesperrt, er hat in der letzten Saisonpartie mit den Hamburgern ge­gen Gladbach Gelb-Rot gesehen. So schnell lässt sich die lästige HSV-Zeit eben nicht abschütteln.