Ex-Hannover-96-Profi Balogun schließt Kapitel: "Bitte hört auf, Energie zu investieren!"

Der FSV Mainz 05 hat in den frühen Morgenstunden eine Videobotschaft veröffentlicht. Zu sehen ist Leon Balogun. Er und sein nigerianischer Teamkollege Anthony Ujah wurden beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 rassistisch beleidigt. Der Vorwurf: 96-Fans sollen Affenlaute in Richtung des Ex-96-Spielers und Ujah von sich gegeben haben.

"Es richtet sich auf gar keinen Fall gegen Hannover 96"

Jetzt will der 29-Jährige das Kapitel schließen, aber vorab noch einige Sachen klarstellen: "Es richtet sich auf gar keinen Fall gegen Hannover 96 oder die Fanszene. Keiner von uns beiden möchte dem Verein schaden... Das habe ich mal getan, weil ich ein sehr, sehr schlechtes Spiel für euch gegen Werder Bremen gemacht haben", scherzt er. Balogun bittet die 96-Anhänger, die nichts mit den Rassismus-Vorwürfen zu tun haben, es "nicht zu einem eigenen Problem zu machen".

Ein Kind soll involviert sein

Es sei sehr viel geschrieben worden - das soll jetzt ein Ende haben. "Toni und ich sind beide intelligent genug, Bebou-Rufe von Affengeräuschen, die uns ins Gesicht gerufen wurden, zu unterscheiden", sagt er. "Ihr tut uns Unrecht, wenn ihr uns niedere Absichten unterstellt."

"Wo das hinführen kann, das wissen wir alle"

Der Täterkreis kann mittlerweile eingegrenzt werden: "Das waren Personen, die sehr nah am Zaun standen - in der Nordkurve in N2." Was besonders schockierend ist: "Mittlerweile ist bestätigt, dass auch ein Kind involviert ist. Deswegen konnten wir nicht den Mund halten. Wo das hinführen kann, das wissen wir alle und das wollen wir alle nicht. Am Ende des Tages haben wir das gleiche Ziel", erzählt Balogun. Nun appelliert er an die Hannover-Fans: "Bitte hört auf, Energie zu investieren."