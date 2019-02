Ex-96-Profi kauft dänischen Zweitligisten - auch Altin Lala ist involviert

Das SPORTBUZZER-Masters gewann die 96-Traditionsmannschaft auch ohne ihn, aber der SPORTBUZZER fragte am Sonntag nach, wo der bald 40-jährige Ex-Nationalspieler Fabian Ernst (im Mai ist es so weit) denn gewesen sei Ende Januar in der Swiss-Life-Hall. Die überraschende Antwort: „Ich war in Dänemark, da gehört mir seit Neuestem ein Verein.“ Tatsächlich hat Ernst im Winter den Zweitligisten Naestved BK gekauft.